Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - 3.500 Euro Sachschaden nach Fahrerflucht

Soest (ots)

Schätzungsweise 3.500 Euro Sachschaden verursachte ein Unfallflüchtiger auf dem Parkplatz des Postzentrums am Riga-Ring in Soest. Ein Soester stellte dort seinen VW Transporter am Montag, gegen 13 Uhr, ab. Als er am Dienstag, gegen 7.10 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte war nicht nur die Heckscheibe zerstört, sondern es sich auch noch etliche Kratzer und Dellen am Wagen befanden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Sie können sich unter der Telefonnummer 02921-91000 melden. (reh)

