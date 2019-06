Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Spaziergängerin ruft Polizei

Schwelm (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20:00 Uhr, benachrichtigte eine Spaziergängerin die Polizei, als sie an einem Kindergarten an der Theodor-Heuss-Straße eine eingeschlagene Scheibe bemerkte. Unbekannte schlugen den Glaseinsatz der Eingangstür ein und kletterten offensichtlich in das Gebäude. Hier fanden sie mehrere Flaschen Bier, die dort gelagert waren. Die Flaschen zerstörten sie anschließend vor dem Eingang des Kindergartens. Wann die Täter in das Gebäude einbrachen, ist zurzeit nicht bekannt.

