Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Geldkassette entwendet

Wetter (ots)

In dem Zeitraum vom 07.06.2019 bis zum 12.06.2019 drangen unbekannte Täter in die Grundschule an der Königstraße ein. Sie öffneten gewaltsam die Tür zum Sekretariat, brachen den dortigen Tresor auf und entwendeten eine Geldkassette. Hinweise nimmt die Polizei unter 02335-9166-7000 entgegen.

