Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Versuchter Einbruch

Schwelm (ots)

Am 11.06.2019 gegen 17.30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Reihenhaus in der Frankfurter Straße einzudringen. Durch die Geräusche aufmerksam geworden rief die Bewohnerin nach ihrer Familie. Daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

