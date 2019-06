Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Widerstand gegen Polizeibeamte

Herdecke (ots)

Am 11.06.2019 stellten Polizeibeamte in der Herdecker Innenstadt eine männliche Person fest, die mit Haftbefehl gesucht wurde. Bei der anschließenden Festnahme versuchte der 60-jährige Mann wegzulaufen, sperrte sich und biss einen der eingesetzten Polizeibeamten in den Arm. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

