Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Ennepetaler angefahren, Fahrt fortgesetzt

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag, gegen 11:15 Uhr, fuhr ein 64-jähriger Ennepetaler mit seinem VW auf der Haßlinghauser Straße in Richtung Gevelsberg. Es kam zu einem Zwischenfall mit einem Fahrzeug, das vom Fahrbahnrand anfahren wollte. Der Fahrer des bisher nicht bekannten Fahrzeuges zeigte dem Ennepetaler die Geste des Scheibenwischers. Der Ennepetaler hielt daraufhin an und wollte den Fahrer zur Rede stellen. Dieser fuhr an, traf den Ennepetaler, welcher stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrer kümmerte sich nicht um das Unfallgeschehen und setzte seine Fahrt auf der Haßlinghauser Straße fort.

