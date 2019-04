Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Diebe versuchen LKW zu stehlen

Hattingen (ots)

In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag versuchten unbekannte Fahrzeugdiebe vergeblich einen an der Kohlenstraße geparkten Peugeot Boxer zu stehlen. Sie gelangten durch Aufbrechen des Türschlosses in das Innere des Fahrzeuges, es gelang ihnen jedoch nicht, den Wagen kurzzuschließen.

