Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auetal - Versuchter Handtaschenraub

Auetal (ots)

(mob)Am Samstag, den 09.02.2019, gegen 13:50 Uhr wird eine Auetalerin auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle auf dem Gehweg an der L439 kurz vor dem Abzweig in Richtung der Ortschaft Escher überfallen. Ein Mann versucht der Frau die umgehängte Tasche zu entreißen. Diese kann sich wehren und schlägt den Täter dadurch in die Flucht. Dieser flieht in einen Pkw und entfernt sich in Richtung Rehren. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird eindringlich gebeten Kontakt mit der Polizei Rinteln (0575195450) aufzunehmen.

