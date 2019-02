Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Taschendiebstahl in der Fußgängerzone

Rinteln (ots)

(mob)In der Fußgängerzone in der Innenstadt Rintelns wird am Donnerstag, den 07.02.2019 gegen 17 Uhr einer 56-Jährigen aus dem Extertal die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Wer Hinweise zu der Tat liefern könne, möge sich bei der Polizei in Rinteln (0575195450) melden.

