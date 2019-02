Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln OT Steinbergen - Kfz-Diebstahl

Rinteln (ots)

(mob)In der Zeit zwischen den Abendstunden am Mittwoch, den 06.02.2019 und dem Morgen des 07.02.2019 kommt es in Steinbergen in der Lindenstraße zu einer Totalentwendung eines Pkw. Entwendet wurde ein VW Tiguan mit Schaumburger Kennzeichen. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Tat selbst bezeugen können, werden gebeten sich bei der Polizei Rinteln (0575195450) zu melden.

