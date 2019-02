Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfallflucht Bahnhofstraße

Rinteln (ots)

(mob)Am Freitag, den 08.02.2019 kommt es zwischen 17 und 18 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Rinteln. Der Unfallflüchtige fährt gegen einen in einer Parkbucht am Straßenrand abgeparkten Pkw aus Rinteln, einen Audi A5, und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Es entsteht geringer Sachschaden in Höhe von etwa 100EUR. Der Unfallflüchtige, sowie Zeugen des Unfalls setzen sich bitte mit der Polizei Rinteln (0575195450) in Verbindung.

