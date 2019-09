Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Rauenberg

Rhein-Neckar-Kreis; 8-Kilometer Stau nach Verkehrsunfall auf der A 6 bei Wiesloch-Rauenberg

Wiesloch-Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag gegen 11.30 Uhr auf der BAB 6, Höhe Rauenberg, kam die Fahrerin eines Pkw Mitsubishi mit dem Schock davon. Die Frau war auf der BAB 6 von Heilbronn in Richtung Mannheim unterwegs, als sie kurz vor der Anschlussstelle Rauenberg nach dem Überholen eines Busses die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Pkw kam ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug in die Leitplanken. Die Frau erlitt einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie konnte zwischenzeitlich wieder entlassen werden. Ihr im Fahrzeug transportierter Hund, wurde solange ins Tierheim verbracht. Dieser blieb augenscheinlich unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Es bildete sich ein ca. 8 km langer Stau. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

