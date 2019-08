Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Radfahrer stürzt auf Straße - verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Glimpflich endete für einen Radfahrer ein Sturz auf die Straße am Donnerstagmittag, 01.08.2019, in Lottstetten. Mit Verletzungen an den Knien und am Kinn kam er in ein Krankenhaus. Einen Fahrradhelm trug er nicht. Der 52-jährige hatte gegen 15:10 Uhr in der Laubschochenstraße in einer neunzig Grad Kurve die Kontrolle über sein Rad verloren. Der Radler selbst fiel auf die Straße, sein Pedelec kam in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell