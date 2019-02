Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1_B: Baum auf Dach gestürzt

Werne (ots)

Um 14:00 Uhr wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einem technischen Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Im Agnesweg war eine Kiefer auf ein Haus gestürzt. Vermutlich konnte der Flachwurzler den Windböen aufgrund des vom Regen stark durchweichten Erdreichs nicht mehr standhalten. Mit Hilfe der Drehleiter konnte der Teil des Baumes abgetragen werden, der über das Dach hinaus stand. Der Rest wurde fachmännisch per Fallkerbe und Fällschnitt vorbereitet, während mehrere Kameradinnen und Kameraden den Baum per angeschlagener Feuerwehrleine und Muskelkraft vom Haus wegziehen konnten. Am Haus entstand nur ein minimaler Schaden im Bereich der Dachrinne, Ziegel waren nach Beseitigung des Schnittguts offensichtlich nicht beschädigt worden. Mit der Übergabe der Einsatzstelle an die Eigentümer endete der Einsatz für die 14 Einsatzkräfte mit ihren drei Fahrzeugen nach rund einer Stunde gegen 15:00 Uhr.

