Polizei Wuppertal

POL-W: RS- Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf Remscheiderin

Wuppertal (ots)

Am 13.07.2019, zwischen 00:00 Uhr und 04:00 Uhr, kam es im Bereich der Bushaltestelle "Carl-Klein-Straße" auf der Emil-Nohl-Straße in Remscheid zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter attackierte dort eine 39-jährige Frau. Er stieß das Opfer zu Boden und schlug ihr mehrfach auf den Kopf. Nach kurzer Dauer ließ er von der Remscheiderin ab und flüchtete. Eine Personenbeschreibung des Unbekannten liegt nicht vor. Die verletzte Frau musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus fahren. Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen des nächtlichen Vorfalls. Diese können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 melden. (weit)

