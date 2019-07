Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzte Radfahrerin in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Heute (16.07.2019), gegen 13:30 Uhr, kam es auf der Kreuzung Robert-Daum-Platz zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fahrradfahrerin. Die 27-Jährige überquerte die Kreuzung von der Bundesallee kommend in Richtung Vohwinkel. Als ein 80-Jähriger mit seinem Mercedes von der Briller Straße nach rechts auf die Fried-rich-Ebert-Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß. Dabei zog sich die junge Frau schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von cir-ca 600 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen für den Fahrzeugverkehr. (sw)

