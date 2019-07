Polizei Wuppertal

POL-W: 64-jährige Frau bei Handtaschenraub verletzt

Wuppertal (ots)

Heute Morgen, 15.07.2019, 09:30 Uhr, kam es in einem Haus an der Brändströmstraße in Wuppertal zu einem Handtaschenraub. Nachdem eine 64-jährige Anwohnerin ihr Wohnhaus an der Brändströmstraße betrat, überfiel sie dort ein unbekannter Mann im Hausflur. Er versuchte ihr die Handtasche zu entreißen. Die überfallene Frau wehrte sich und konnte die Tasche festhalten. Daraufhin versetzte ihr der Angreifer mehrere Kopfstöße und floh mit seiner Beute aus dem Wohnhaus. Der Räuber war etwa 25 Jahre alt und 175 Zentimeter groß. Er hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild und eine schlanke Statur. Bekleidet war er mit einem blauen Kapuzenpullover und einer Arbeitshose. Das verletzte Opfer musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 melden. (weit)

