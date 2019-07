Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG-Einbrüche vom Wochenende

Wuppertal (ots)

Die Polizei nahm im Laufe des Wochenendes vier Einbrüche im bergischen Städte-dreieck auf. In Wuppertalgelangten Straftäter in ein Büro an der Friedrich-Engels-Allee. Der oder die Täter stahlen, zwischen dem 12.07.2019 und dem 13.07.2019, Innendekorationen. In Remscheid kam es in den frühen Morgenstunden des 14.07.2019 zu einem Ein-bruch in ein Büro. Als die Berechtigten die Räume betraten, flüchtete der Einbrecher ohne seine Beute. Wenige Stunden zuvor war es bereits zu einem Einbruch gekom-men. Hier konnte der Täter zwei Computer stehlen. In Solingen brachen Täter ein Einfamilienhaus an der Wiefeldicker Straße am Morgen des 14.07.2019 auf und nahmen einen mobilen Computer weg. An der Burger Land-straße kam es am Nachmittag des 14.07.2019 zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der oder die Täter nahmen Schmuck mit. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Ein-bruchprävention unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell