POL-W: W/RS- Einladung für Medienvertreter: "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!"

Wuppertal (ots)

Gemeinsame Präventionsaktion der Polizei Wuppertal und der Polizei Rheinisch-Bergischer-Kreis auf der Balkantrasse in den Sommerferien 2019 Der Radfahrboom im Bergischen Land schreitet weiter voran. Immer mehr Menschen entdecken das Fahrrad als Fortbewegungsmittel. Die Gründe hierzu liegen im steigenden Angebot von attraktiven Fahrradrouten, in einem verbreiteten ökologischen Verständnis, steigenden Energiekosten und einer zunehmenden Beliebtheit der Fahrräder, die durch einen Elektroantrieb (Pedelec, E-Bike) den Fahrer entlasten. Besonders stark frequentiert sind die vielen Trassen in unserer Region. Dort sind jedoch nicht nur Radfahrer unterwegs, auch Fußgänger, Hundebesitzer und Inline Skater nutzen immer häufiger dieses Freizeitangebot. Aus diesem Grund wird es auch in diesem Jahr eine gemeinsame Präventionsveranstaltung mit dem Titel "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!" geben. Neben den polizeilichen Verkehrssicherheitsberatern des Rheinisch-Bergischen-Kreises und des PP Wuppertal nehmen auch die jeweiligen Verkehrswachten teil. Die Aktion findet auf der Balkantrasse zwischen Remscheid und Burscheid statt und beinhaltet neben hoffentlich zahlreichen Gesprächen auch Vorführungen und Infostände. Ziel soll es sein, die Bürger zur gegenseitigen Rücksichtnahme zu motivieren, aber auch Themen wie "Fahrradhelm", "Sichtbarkeit" und Sicherheit rund um das Fahrrad sollen angesprochen werden. Hinweis zum Thema Fahrradcodierung: Es ist ein Eigentumsnachweis und ein Personalausweis mitzubringen. Die Auftaktveranstaltung findet statt am Dienstag, 16.07.2019, 09:00 - 15:00 Uhr, in Remscheid-Bergisch Born, Balkantrasse/Abzweig zur Trasse nach Hückeswagen Medienvertreter sind herzlich eingeladen, sich bei der Auftaktveranstaltung ab 11 Uhr über die Präventionsaktion zu informieren. Die weiteren Termine der gemeinsamen Präventionsaktion finden Sie im Internet unter http://ots.de/ju5WzK und http://ots.de/3EUplo (weit)

