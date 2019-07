Polizei Wuppertal

POL-W: W- Sachbeschädigung in Barmen und Elberfeld

Wuppertal (ots)

In der Nacht vom 11.7. auf den 12.7.2019 kam es in Wuppertal-Barmen und Elberfeld zu Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen. Die Täter konnten bislang nicht ermittelt werden. In der Jägerhofstraße in Elberfeld beschädigten gegen 23:40 Uhr unbekannte Täter die Außenspiegel von vier Fahrzeugen. In der Kiefernstraße in Barmen bestätigten Zeugen, dass zwei Personen zwischen 20 und 30 Jahren um 00:55 Uhr parkende Fahrzeuge attackiert haben. Bislang ist der Polizei die Beschädigung an fünf Autos bekannt. Dabei wurden sowohl Außenspiegel beschädigt, als auch die Lacke der Fahrzeuge zerkratzt. Die beiden Tatverdächtigen verließen die Kiefernstraße über die Carnaper Straße Richtung Steinweg. Beide trugen weiße Oberteile und Rucksäcke, einer zudem eine rote Baseball Cap. Der Mann mit der Kappe war augenscheinlich an der Hand verletzt. Die Polizei bittet Zeugen der beiden Vorgänge sich unter der Rufnummer 0202 / 284 0 zu melden. (jb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell