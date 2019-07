Polizei Wuppertal

POL-W: SG Quad überschlug sich - Fahrer schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (13.07.2019) verletzte sich ein Quadfahrer bei einem Unfall in Solingen schwer. Gegen 06.45 Uhr war der 46-Jährige mit seinem Quad auf der Lüneschloßstraße unterwegs. An einer Einmündung erkannte er einen vorfahrtberechtigten Pkw zu spät, der gerade auf die Lüneschloßstraße einbog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Quadfahrer nach links. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung am Unfallort brachte ein Rettungswagen den 46-Jährigen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf 3.000 Euro. Bei dem vorfahrtberechtigten Pkw soll es sich um einen VW Polo gehandelt haben. Dieser soll auf die Lüneschloßstraße eingebogen und anschließend in Richtung Gasstraße gefahren sein. Das Verkehrskommissariat in Solingen sucht Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202 / 2840 entgegen. (cw)

