Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Wo ist Ricarda L. aus Solingen?

Wuppertal (ots)

Seit dem 27.04.2019 wird die 28-jährige Ricarda L. aus Solingen vermisst. Ricarda L. wurde am besagten Tag aus einer Einrichtung Langenfeld entlassen. Von diesem Augenblick an verliert sich ihre Spur. Die Vermisste brach sämtlichen Kontakt zu ihren Bezugspersonen ab und suchte auch vermutlich ihre Anschrift in Solingen nicht mehr auf. Bei der jungen Frau kann eine Eigengefährdung aufgrund einer Krankheit nicht ausgeschlossen werden. Eine Personenbeschreibung ist im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/wuppertal-vermisste-person Wer hat Ricarda L. nach dem 27.04.2019 gesehen oder kann anderweitig Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell