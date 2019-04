Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Unfallflucht und einer leichtverletzten Person

Bad Nenndorf / Horsten (ots)

Am 29.04.2019, gegen 15.45 Uhr, befuhr eine 17-jährige Rollerfahrerin die Straße Im Dorfe in Horsten. Ein vor ihr fahrender blauer Kleinwagen bremste plötzlich an der Einmündung zur Straße An der Mühlenaue. Dadurch stürzte die Rollerfahrerin und verletzte sich leicht. Die Fahrerin des blauen Kleinwagens erkundigte sich zwar noch nach dem Gesundheitszustand, setzte aber dann ihre Fahrt fort. Zum Unfallzeitpunkt fuhr ein dunkelgrauer VW Touran mit Münchener Kennzeichen an der Unfallstelle, in Richtung Ohndorf, vorbei. Zeugen zum Unfallhergang werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Nenndorf in Verbindung zu setzen.

