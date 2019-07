Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots)

Dienstag, 02.07.2019, 20:40 Uhr bis Mittwoch, 03.07.2019, 09:20 Uhr

Unbekannte Täter brechen in der Industriestraße in ein Bürogebäude ein. Sie schlagen ein Fenster ein und verschaffen sich so Zutritt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Laptop entwendet. Der genaue Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

Mittwoch, 03.07.2019, 00:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Auch in der Emrichruhstraße kommt es zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter brechen in eine Gaststätte ein und entwenden Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Täter über ein gekipptes Fenster eingestiegen.

Leider muss in der Ferienzeit auch dieses Jahr vermehrt mit Einbrüchen gerechnet werden. Beachten Sie daher bitte folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

- Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

- Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

- Gekippte Fenster sind offene Fenster. Einbrecher können diese leicht öffnen.

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab!

- Verschießen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck!

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit!

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

