Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Ladendiebstahl

Mainz (ots)

Dienstag, 02.07.2019, 15:00 Uhr bis 02.07.2019, 17:40 Uhr

Ein Ladendetektiv hat in einem Großhandelsgeschäft in der Haifa-Allee beobachtet, wie zwei Mädchen mehrere Gegenstände entwendet haben. Die beiden 13-Jährigen Mädchen haben in 6 verschiedenen Läden, insgesamt 74 Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden befindet sich im dreistelligen Bereich und kann abschließend derzeit noch nicht genauer beschrieben werden. Da die Gegenstände beschädigt sind, können sie nicht weiter verkauft werden. Die beiden Mädchen erhalten für ein Hausverbot und werden ihren Erziehungsberechtigten überstellt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

