Polizei Braunschweig

POL-BS: Dreijähriger allein auf Wanderschaft

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Celler Straße 16.06.2019, 20.15 Uhr

Ein Jugendlicher wunderte sich über ein Kleinkind, das am Abend allein durch die Straßen spazierte. Gemeinsam mit der Polizei fanden sie den Weg zurück zum nahegelegenen Elternhaus.

Am Sonntagabend hatte sich ein dreijähriger Junge nur mit einer Windel bekleidet und Badelatschen an den Füßen von seinen Eltern davongeschlichen. Da dieses Bild einem 17-Jährigen, der der Jungen an einer Haltestelle antraf, ungewöhnlich erschien, bat er die Polizei um Mithilfe.

Zusammen gelang es ihnen, den Jungen sicher und wohlbehalten zurück nach Hause zu bringen, das sich gleich in der nächsten Straße befand.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell