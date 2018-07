POL-GT: BMW-Fahrzeugteile ausgebaut - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch (03.07., 22.30 Uhr - 04.07., 05.50 Uhr) Fahrzeugteile an einem BMW an der Holter Straße abgebaut. Das Auto war auf einem frei zugänglichen Privatgrundstück in der Nacht abgestellt worden.

Durch die Unbekannten wurden im Frontbereich des Fahrzeugs Steuergeräte ausgebaut.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wem sind Autos, Personen oder ungewöhnliche Geräusche in der Nähe des Tatorts aber auch in der weiteren Umgebung aufgefallen?

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

