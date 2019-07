Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Fahnenmast fällt nach Kollision durch unbekanntes Fahrzeug um

Mainz (ots)

Am 02.07.2019 gegen 15:30 Uhr fiel am Markt in Mainz vor dem Kaufhaus Sinn-Leffers ein Fahnenmast um, nachdem gegen 15:00 Uhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den besagten Fahnenmast gestoßen sein soll. Bei dem Fahrzeug soll es sich laut Zeugenaussagen um einen weißen LKW oder Transporter mit weißem Aufbau und einer grünen Beschriftung handeln.

Zeugen, die die Kollision des Fahrzeugs mit dem Fahnenmast gesehen haben und die Hinweise zu dem Unfallbeteiligten Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei hiesiger Dienststelle:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mainz 1

Weißliliengasse 12, 55116 Mainz

Tel.: 06131654110



E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



