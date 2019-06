Polizei Hagen

POL-HA: Vier Personen nach Schlag gegen Drogenkriminalität in Haft

Hagen (ots)

Am Dienstag, 25.06.2019, 04.00 Uhr, erfolgte ein polizeilicher Einsatz gegen eine Gruppe von Betäubungsmittelhändlern in Hagen, Iserlohn und Dortmund. Nach vorangegangenen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hagen und des Kriminalkommissariats für Organisierte Kriminalität des Polizeipräsidiums Hagen erfolgten acht Wohnungsdurchsuchungen. Ein Sondereinsatzkommando stürmte eine Wohnung am Dortmunder Phoenixsee. Die Beamten nahmen ein Ehepaar vorläufig fest. Insgesamt nahmen Polizisten während des Einsatzes fünf männliche und eine weibliche Tatverdächtige vorläufig fest. Alle Personen waren zwischen 25 und 38 Jahre alt. Die Polizei beschlagnahmte insgesamt eine Menge von mehr als neun Kilogramm Marihuana, fast 100 Gramm Kokain und weitere verdächtige Substanzen. Drei der männlichen Tatverdächtigen verfügten über PTB-Schusswaffen. Es wurde ein Bargeldbetrag von über 130.000 Euro aufgefunden und beschlagnahmt. Das vorläufige Ergebnis der Durchsuchungen erhärtete den bisherigen Tatverdacht, so dass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen das Dortmunder Ehepaar und zwei Männer aus Hagen der Haftrichterin in Hagen vorgeführt wurden. Das Amtsgericht Hagen erließ gegen die vier Personen Haftbefehle.

