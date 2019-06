Polizei Hagen

POL-HA: Unfall unter Alkoholeinfluss in Hohenlimburg

Hagen (ots)

Am Dienstag, 26.06.2019, fuhr eine 36-Jährige mit ihrem VW die Hohenlimburger Straße in Richtung Haßley. Als sie an der Kreuzung zur Hünenpforte abbiegen wollte, geriet ein ihr entgegen kommender Nissan so weit auf ihre Fahrspur, dass es zum Unfall kam. Anschließend fuhr das Auto einfach weiter. Aufgrund guter Zeugenangaben zum Kennzeichen, Nissan und Fahrer konnte die Polizei die Anschrift des Halters aufsuchen. Der mutmaßliche Fahrer (57) war mit fast 2,5 Promille stark alkoholisiert. Die Beamten brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Hagener muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt.

