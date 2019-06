Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei in Haspe - Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Hagen (ots)

Am Dienstag, 25.06.2019, ging ein 25-Jähriger mit seiner 23-jährigen Lebensgefährtin die Rolandstraße entlang. Gegen 19:50 Uhr bemerkte er drei ihm unbekannte Männer hinter sich. Als diese begannen, seiner Lebensgefährtin zuzurufen, fragte er die Männer nach ihrem Begehren. Dies missfiel den Unbekannten offenbar. Zwei der Randalierer warfen Bierflaschen in Richtung des 25-Jährigen, trafen ihn jedoch nicht. Kurz darauf schlug ihm einer der Männer mit der Faust in das Gesicht. Als der Hagener daraufhin zu Boden ging, traten die anderen Männer nach. Anschließend liefen die Schläger in Richtung Berliner Straße davon. Einer der Männer war stämmig, zirka 30-40 Jahre alt und zirka 180 cm groß. Er trug ein blaues T-Shirt und eine graue Jeans, sowie kurze, schwarze Haare und einen leichten Bart. Ein anderer Randalierer war von schmaler Statur und auffällig groß (zirka zwei Meter). Er trug braune, zur Seite frisierte Haare, ein graues T-Shirt und eine schwarze Jeans. Die Männer sprachen vermutlich eine osteuropäische Sprache. Wer kann Hinweise zu den Männern oder deren Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

