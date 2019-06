Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin angefahren

Hagen (ots)

Am Dienstagnachmittag, 16:50 Uhr, ereignete sich auf der Hochstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Fußgängerin verletzte. Eine 26-jährige Frau ging auf dem Gehweg der Hochstraße und passierte die Ausfahrt eines Kaufhaus-Parkhauses. Ein schwarzer Audi beabsichtigte, das Parkhaus zu verlassen und übersah die Fußgängerin. Seine Front touchierte ihr Knie, die Frau wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stütze sich mit einem Arm auf der Haube ab. Der Fahrer des Audi hob entschuldigend die Hände und setzte seine Fahrt fort. Die Unfallgeschädigte ging zunächst weiter, verspürte aber dann heftige Schmerzen im Knie und suchte die Polizeiwache auf. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Fahrer des neuwertigen Audi war ca. 35 Jahre alt, leger gekleidet, hatte kurze, braune oder schwarze Haare und einen gepflegten Dreitagebart. Er war schlank und trug eine silberne Armbanduhr am Handgelenk. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

