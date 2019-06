Polizei Hagen

POL-HA: Einbruchsversuch in Gesamtschule

Hagen (ots)

Am Montagmorgen erhielt die Polizei einen Einsatz in die Straße Am Bügel zur dortigen Gesamtschule. Unbekannte hatten über das verlängerte Wochenende nicht nur zwei Fensterscheiben eines Klassenraumes durch Steinwurf beschädigt, sondern sich auch an einer Eingangstür zu schaffen gemacht. Der Riegel der Haupteingangstür war stark deformiert. Den Tätern gelang es nicht, in das Gebäude einzudringen. Die Tat fand zwischen Mittwoch, den 19.06., 16:30 Uhr, und Montag, den 24.06.2019, 06:30 Uhr, statt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter 02331-986-2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell