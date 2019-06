Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter 19-Jähriger belästigt zwei Frauen und stößt Fahrradfahrer vom Rad

Hagen (ots)

Am Samstag gingen bei der Polizei um 09.17 Uhr einige Notrufe ein. Zeugen gaben an, dass ein junger Mann an der Springe zwei Frauen unsittlich berührt und einen Fahrradfahrer vom Rad gestoßen habe. Die Polizei begab sich zur Springe und konnte in der Nähe den 19-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der junge Mann war stark alkoholisiert und gab unzusammenhängende Sätze von sich. Eine 22-jährige und eine 32-jährige Frau berichteten, dass der 19-Jährige sie unsittlich berührt habe. Nachdem die Frauen ihn weggestoßen hatten, wandte sich der junge Mann einem Fahrradfahrer zu. Er stieß den 46-jährigen Radfahrer um. Der 46-Jährige zog sich eine Schürfwunde zu. Der 19-Jährige musste bis zu seiner Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbringen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und sexueller Nötigung.

