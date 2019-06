Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Wohnung

Hagen (ots)

Als eine 43-jährige Hagenerin am Sonntag um 15.45 Uhr aus dem Urlaub in ihre Wohnung in der Rembergstraße zurückkehrte, erlebte sie eine böse Überraschung. Bislang unbekannte Einbrecher hatten im Verlaufe des Wochenendes die Wohnungstür der 43-Jährigen aufgebrochen. Sie begaben sich in die Wohnung und entwendeten aus einem Behältnis einen vierstelligen Geldbetrag. Bereits am Samstag hatten Zeugen Hebelspuren an der Eingangstür des Hauses als auch zum Nachbarhaus festgestellt. In beiden Fällen war es den Tätern jedoch nicht gelungen, in die Gebäude zu gelangen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

