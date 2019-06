Polizei Hagen

POL-HA: Mobiltelefon gestohlen und mit Messer gedroht

Hagen (ots)

Ein unbekannter Heranwachsender hat am Sonntagabend, 22:30 Uhr, einem 14-Jährigen in der Gerberstraße das Mobiltelefon entwendet. Unter dem Vorwand, den Jungen nach Drogen durchsuchen zu wollen, tastete der Täter das Opfer ab und entwendete schließlich aus der Umhängetasche dessen Handy der Marke Samsung. Dann lief der Dieb in Richtung Innenstadt davon und drohte dem Opfer, dass er ihn mit einem Messer verletzten werde, wenn er ihm folge. Dabei zeigte er dem 14-Jährigen ein Klappmesser. Die Polizei konnte den Flüchtigen nicht mehr antreffen. Der Täter war 15-20 Jahre alt, 180 cm groß und hatte eine schlanke Statur. Er hatte kurze, dunkle Haare und war bekleidet mit einer schwarzen Trainingshose mit blauen Streifen und einem schwarzen T-Shirt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell