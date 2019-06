Polizei Hagen

POL-HA: Sechs LKW beschädigt

Hagen (ots)

Am Montag erschien ein 51-jähriger Zeuge um 04.40 Uhr auf seiner Arbeitsstelle in der Delsterner Straße. Hier bemerkte er, dass auf dem Firmengelände an sechs LKW die Außenspiegel, die Schweinwerfer und die Rückleuchten eingeschlagen waren. An einem LKW hatte der bislang unbekannte Täter auch die Seitenscheiben eingeschlagen. Am Samstag waren die Sachbeschädigungen in den Abendstunden noch nicht vorhanden. Der Gesamtschaden war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht zu beziffern. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

