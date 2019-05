Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrerflucht nach Unfall mit Kind auf Fahrrad

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Die Kreispolizeibehörde Paderborn sucht Zeugen, die am Freitagabend (17.05.) an der Hauptstraße in Bad Lippspringe einen Verkehrsunfall mit einem Kind auf einem Fahrrad beobachtet haben.

Der 11-jährige Junge kam aus der Friedrichstraße und wollte um 18:35 Uhr mit seinem Rad den Fußgängerüberweg auf der Detmolder Straße in Höhe der Kurparkstraße benutzen, um die Straßenseite zu wechseln. Ein Auto fuhr zu der Zeit in Richtung Innenstadt. Als das Fahrzeug am Überweg an dem Jungen vorbeifuhr, touchierte es dessen Vorderrad und setzte im Anschluss seine Fahrt fort. Eine Autofahrerin, die zeitgleich in Richtung Schlangen unterwegs war und am Fußgängerüberweg gehalten hatte, fragte im Anschluss aus dem Autofenster heraus nach dem gesundheitlichen Zustand des 11-Jährigen und bot an, die Polizei anzurufen. Da das Kind angab, nicht verletzt zu sein, fuhr auch sie weiter. Später erschien der Junge mit seinem Vater schließlich doch auf der Polizeiwache.

Die Polizei bittet nun darum, dass sich die Zeugin, die den Jungen angesprochen hatte, sowie weitere Personen, die den Unfall bemerkt haben, über die Telefonnummer 05251/3060 melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell