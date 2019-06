Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall auf der Boeler Straße

Hagen (ots)

Montagmittag, 11:50 Uhr, ereignete sich auf der Boeler Straße ein Verkehrsunfall, in den drei Autos involviert waren. Eine 41-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die Boeler Straße in Fahrtrichtung Feithstraße. Da ein vor ihr fahrender VW Up verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr sie auf den Kleinwagen auf. Die 59-jährige Fahrerin stieß mit dem Oberkörper gegen das Lenkrad, ihr Wagen wurde auf einen vor ihr stehenden Transporter geschoben. Ein Rettungswagen brachte die 59-jährige Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Es entstand ein leichter Sachschaden an allen Autos, der insgesamt nach ersten Schätzungen unter 5.000 Euro liegt.

