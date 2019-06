Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Hüttisheim - Funkenflug verursacht Feuer

Mit einem Gasbrenner bekämpfte ein Mann Unkraut. Dabei entstand großer Schaden.

Gartenmöbel schmolzen und mehrere Fensterscheiben rissen, als am Samstagnachmittag gegen 15.00 Uhr eine Hecke in Flammen aufging. Ein 68 Jahre alter Mann rückte in seiner Garageneinfahrt mit einem Gasbrenner Unkraut zu Leibe. Dabei kam es zu Funkenflug, der eine Hecke auf dem Nachbargrundstück entzündete. Die enorme Hitzeentwicklung ließ mehrere Gegenstände auf der Terrasse schmelzen und Fensterscheiben reißen. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf ca. 30.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

