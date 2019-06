Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Unfall in Altenhagen - Lebensgefahr für 50-Jährige

Hagen (ots)

Am Dienstag, 25.06.2019, fuhr nach bisherigen Ermittlungen gegen 22:45 Uhr ein 24-Jähriger auf seinem Motorrad die Altenhagener Straße in Richtung Boeler Straße entlang. Nach einem Überholmanöver des Hageners trat zeitgleich eine 50-Jährige auf die Fahrbahn. Der Motorradfahrer stieß frontal mit der Fußgängerin zusammen. Der 24-Jährige stürzte mit seinem Fahrzeug und verletzte sich leicht. Die Frau wurde mitgerissen und durch den Aufprall auf die Straße geworfen. Ersthelfer versorgen die Schwerverletzte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Es besteht Lebensgefahr. Die Polizei sperrte die Unfallstelle in der Zeit von 22:50 Uhr bis 02:40 Uhr komplett zwischen der Fehrbelliner Straße und der Wittekindstraße. Das Technische Hilfswerk leuchtete die Unfallstelle aus. Das Motorrad und den Führerschein des 24-Jährigen stellten die Ermittler sicher. Das Hagener Verkehrskommissariat sucht jetzt nach weiteren Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

