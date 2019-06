Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Eilper Gaststätte - Wer kann Hinweise geben?

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 27.06.2019, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Eilper Straße. Gegen 04:20 Uhr bemerkte die Inhaberin des Lokals ein lautes Klirren. Sie verließ ihre Wohnung über der Wirtschaft und ging in den Gastraum hinunter. Die Einbrecher waren bereits geflohen. Zuvor gelang es ihnen jedoch, einen Spielautomaten aufzubrechen und die darin enthaltene Kassette zu stehlen. In die Räumlichkeit gelangten die Täter durch die gläserne Eingangstür, welche sie mit einem unbekannten Gegenstand einschlugen. Eine Fahndung der Polizei in Tatortnähe verlief negativ. Ob die Einbrecher mit einem Fahrzeug flüchteten, ist noch unklar. Die Hagener Kripo sucht nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen.

