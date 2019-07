Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS- Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Seit gestern (15.07.2019), nahm die Polizei in Wuppertal und Remscheid drei Einbrüche auf. In ein Restaurant an der Ringstraße in Remscheid drangen Unbekannte in der vergangenen Nacht (15.07.2019, 04:15 Uhr) ein. Sie hebelten mehrere Registrierkassen auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Der Versuch einen Tresor zu öffnen scheiterte. In der Nacht vom 14.07. auf den 15.07.2019 brachen Straftäter in ein Haus an der Straße An der Blutfinke in Wuppertal-Ronsdorf ein. Sie erbeuteten eine Geldbörse und einen Autoschlüssel. Mit dem vor dem Haus geparkten hochwertigen SUV entkamen die Täter unerkannt. Bei einem Einbruchsversuch blieb es im Zeitraum 13.07.2019, 16:00 Uhr bis 15.07.2019, 11:00 Uhr an einem Geschäft in der Straße Heubruch in Wuppertal. Unbekannte drangen in das Objekt ein, flüchteten jedoch ohne Beute aus den Räumlichkeiten. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (weit)

