POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfallflucht (19/0112) 01.12.2018, 12:26 Uhr

Speyer (ots) - Um 12:26 Uhr kam es am gestrigen Tag im Schillerweg in Speyer zu einem Verkehrsunfall, bei dem einer der Beteiligten flüchtete. Ein schwarzer Kleinwagen kam etwa in Höhe des Domparkplatzes in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem PKW einer 45 jährigen Frau aus Römerberg. Deren Fahrzeug wurde an der Fahrerseite beschädigt, hier entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Kleinwagen flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zu diesem Fahrzeug nimmt die Polizei Speyer entgegen.

