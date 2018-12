POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall (13/0112) 01.12.2018, 09:20 Uhr

Speyer (ots) - Am Samstagmorgen ereignete sich in Speyer ein Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriges Kind verletzt wurde. Der 13-jährige Fahrradfahrer aus Speyer hielt nach ersten polizeilichen Ermittlungen am Kreuzungsbereich der Straßen Holzstraße und Geiselstraße an, wo er jedoch von einem PKW erfasst und wenige Meter mitgeschleift wurde. Der 59-jährige Autofahrer aus Harthausen hatte den Jungen mutmaßlich übersehen. Das Kind wurde schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Es bestand keine Lebensgefahr. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei Speyer zu melden.

