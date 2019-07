Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - In einer Nacht zwei Fahrzeuge aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Burscheid (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (09.07.) wurden in Burscheid zwei Fahrzeuge aufgebrochen. In den Fahrzeugen befanden sich jeweils Werkzeuge hochwertiger Marken.

Zum einen wurde zwischen 18:30 Uhr und 06:23 Uhr ein Kleintransporter Peugeot Boxer in der Straße Zum Sengbachtal aufgebrochen und vier Maschinen der Marken Festo und Makita entwendet. Alle Maschinen waren in den dazugehörigen Koffern verstaut.

Zum anderen wurde zwischen 21:00 Uhr und 07:20 Uhr ein PKW Opel Movano in der Straße Brucher Mühle aufgebrochen. Hier entwendeten die Täter drei Bosch Werkzeuge.

Zeugen, die in der Nacht etwas mitbekommen haben, melden sich bitte bei der Polizei Rhein Berg unter 02202 205-0. (hl)

