Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Am Montag Nachmittag hat ein 10-jähriger Tretrollerfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw großes Glück gehabt

Wermelskirchen (ots)

Am Montag, 08.07., um 16:45 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Jungen und einem Seat. Der 26-jährige PKW-Fahrer kam aus einer Einfahrt heraus und wollte in die Jörgensgasse einbiegen. Von hier aus war der querende Gehweg schlecht einzusehen. Obwohl sich der PKW-Fahrer langsam herantastete, übersah er den von rechts bergab fahrenden Tretrollerfahrer, der auf dem Gehweg die Einfahrt in Richtung Schillerstraße passieren wollte. Der Wermelskirchener trug zur Unfallzeit einen Helm, mit dem er gegen den PKW knallte. Zum Glück wurde er lediglich leicht verletzt und konnte von einer hinzugerufenen Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt werden. Am PKW des Bergisch Gladbachers konnten Dellen festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf circa 1800 Euro. Der Roller des Jungen blieb dagegen ganz. (hl)

