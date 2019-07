Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbruchsversuch in Doppelhaushälfte

Overath (ots)

Diebe haben versucht, eine Tür aufzubrechen. Ob sie gestört wurden oder die Tür standgehalten hat, steht zurzeit nicht fest.

Gestern (07.07.2019) zwischen 13.10 Uhr und 16.30 Uhr waren die Bewohner einer Doppelhaushälfte in der Straße Meesbalken nicht zu Hause. In dieser Zeit versuchten Unbekannte das Türscharnier zu manipulieren. Auch Absplitterungen am Rahmen waren erkennbar.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen. Sind die Einbrecher gestört worden und haben daher ihre Tat abgebrochen? Oder konnten sie das Schloss der Türe nicht überwinden? Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

