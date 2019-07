Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Rote Ampel missachtet: Radfahrer stößt mit Streifenwagen zusammen

Bergisch Gladbach (ots)

Am vergangenen Sonntag (07.07.) kam es gegen 18:50 Uhr an der Hauptstraße - unmittelbar an der Zufahrt zur Polizeiwache Bergisch Gladbach - zu einem Zusammenstoß zwischen einem 16-jährigen Fahrradfahrer und einem Streifenwagen.

Der Unfall ereignete sich, als ein Streifenwagen von der Einfahrt der Polizeiwache bei Grünlicht nach links auf die Hauptstraße abbiegen wollte. Der 16-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt Rotlicht hatte, kreuzte plötzlich von links und prallte mit dem Streifenwagen zusammen. Im Zuge des Zusammenstoßes erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden. Der Bergisch Gladbacher wurde im Marienkrankenhaus medizinisch versorgt. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden. (ma)

