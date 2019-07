Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Bedrohung in Dortmund - Tatverdächtiger stellt sich

Dortmund (ots)

Nach einer Bedrohung am Mittwoch (3.7.) in Dortmund-Lücklemberg hat die Polizei Dortmund nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Dieser stellte sich am späten Nachmittag.

Der 59-jährige deutsche Staatsangehörige erschien an der Wohnanschrift seiner 55-jährigen deutschen geschiedenen Frau und bedrohte sie u.a. mit einer Schusswaffe. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung konnte die Geschädigte von der Örtlichkeit flüchten und brachte sich bei Nachbarn in Sicherheit. Die leicht verletzte 55-Jährige kam in ein Krankenhaus und konnte dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Tatverdächtige flüchtete mit einem Pkw.

Infolgedessen fahndete die Dortmunder Polizei - auch unter Einbeziehung eines Hubschraubers - intensiv nach dem flüchtigen Tatverdächtigen.

Der 59-Jährige stellte sich gegen 17 Uhr. Die vermeintliche Tatwaffe stellten die Beamten sicher.

Die Ermittlungen dauern an.

